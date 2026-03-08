Zone Interdite du 8 mars : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 8 mars 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Face à la menace : dans les secrets du nouveau fleuron de la Marine française ».





Zone Interdite du 8 mars 2026 : « Notre santé en danger : révélations sur ce plastique qui nous empoisonne »

Ils sont présents dans notre alimentation, notre eau et même dans l’air que nous respirons. Les microplastiques, ces infimes particules issues notamment des emballages en plastique ou des vêtements synthétiques, s’infiltrent progressivement dans notre organisme. Une pollution invisible qui, selon de nombreux scientifiques, pourrait avoir des effets sur notre santé. Alors que les pouvoirs publics cherchent à réduire l’usage du plastique au quotidien, les industriels s’y opposent pour défendre leur secteur et les centaines de milliers d’emplois qu’il représente. Pendant plusieurs mois, Zone Interdite a enquêté sur ce qui pourrait devenir un nouveau scandale sanitaire.

Peu cher et facile à produire, le plastique s’est imposé partout dans notre vie de tous les jours. À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Léa et Dylan vivent avec leurs deux enfants dans un environnement rempli d’objets en plastique : bouteilles d’eau, emballages alimentaires, jouets ou vêtements synthétiques. La famille va découvrir qu’elle ingère chaque jour des particules issues de la dégradation de ces matériaux. Pour mesurer l’ampleur du phénomène, leurs cheveux seront analysés en laboratoire. Les résultats risquent bien de les surprendre.



Mais quelles sont réellement les conséquences de ces microplastiques sur notre santé ? À Lille (Nord), la chercheuse de l’Inserm Mathilde Body-Malapel a mené une expérience inédite sur des souris atteintes d’un cancer du côlon. En ajoutant à leur alimentation les mêmes particules plastiques que celles consommées quotidiennement par les humains, elle a observé l’apparition de tumeurs plus nombreuses et plus agressives. À Aix-en-Provence, le cancérologue Jean-Loup Mouysset s’inquiète également de voir des patients de plus en plus jeunes touchés par ce type de cancer et soupçonne le plastique de jouer un rôle important.