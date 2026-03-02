Les 12 coups de midi du 2 mars 2026 : Cyprien passe un cap, on vous dévoile le 1er indice de l’étoile mystérieuse !



Les 12 coups de midi du 2 mars 2026, 164ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 3000 euros alors que la photo de fond de l’étoile mystérieuse se dévoile.











Les 12 coups de midi du 2 mars, une nouvelle étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien monte ainsi au total 700 860 euros de gains et cadeaux. Un cap impressionnant pour le Maître de Midi, âgé de 22 ans.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, grâce à l’un de nos fidèles abonnés sur Facebook, on peut vous révéler l’indice de la photo de fond : il s’agit du lac de Côme, en Italie, depuis la Villa del Balbianello. Il pourrait s’agit d’Eva Green derrière cette étoile.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



