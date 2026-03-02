

Ça commence aujourd’hui du 2 mars 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 2 mars 2026 à 13h55 « Ce projet auquel toute la famille a adhéré ! » (inédit)

Ce lundi autour de Faustine Bollaert, plusieurs jeunes mamans viennent témoigner de leur parcours hors du commun. À seulement 18 ans, elles ont vu leur vie basculer en apprenant non seulement qu’elles étaient enceintes, mais qu’elles attendaient… des jumeaux. Entre choc, doutes, regards des autres et responsabilités décuplées, elles racontent sans filtre ce tourbillon d’émotions.

Comment annoncer une telle nouvelle à ses proches quand on est encore étudiante ? Comment se préparer à accueillir deux bébés à la fois quand on débute à peine dans la vie d’adulte ? Soutien familial, organisation du quotidien, fatigue, mais aussi amour démultiplié et fierté immense : ces jeunes femmes livrent des confidences poignantes et inspirantes.



Un numéro fort en émotions, entre larmes et moments d’espoir, qui met en lumière la résilience et le courage de ces mamans pas comme les autres.

Et à 15h : « Mariage annulé ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert replongent dans un souvenir particulièrement douloureux : l’annulation de leur mariage. Tout était prêt. La salle, la décoration, les alliances, la robe… Elles avaient imaginé le plus beau jour de leur vie. Pourtant, quelques semaines avant — ou peu après — la cérémonie, leur histoire a brutalement basculé : l’un des deux futurs époux a fait marche arrière.

Que s’est-il passé pour qu’un engagement aussi fort soit soudainement remis en question ? Comment surmonter une telle désillusion et réussir à croire à nouveau en l’amour après un rêve brisé ?

Après huit ans de relation, Émilie épouse l’homme de sa vie… avant qu’il ne la quitte seulement trois mois plus tard, sans la moindre explication. De son côté, Vanessa raconte avec émotion l’annulation de son mariage, décidée trois semaines à peine avant la cérémonie. Des témoignages poignants sur la trahison, l’incompréhension et le long chemin de la reconstruction.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.