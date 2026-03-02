Demain Nous Appartient du 2 mars : Roxane et Martin trouvent une preuve contre Brice ! (résumé + vidéo épisode 2151 en avance)



Demain nous appartient du 2 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2151 de DNA – L’enquête sur Brice va s’accélérer ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que le prof se pose en victime à la fac, Roxane et Martin vont retrouver une ex de Brice et son témoignage est édifiant…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 2 mars 2026 – résumé de l’épisode 2151

Au commissariat, Martin peine toujours à convaincre Sébastien du bien-fondé de ses soupçons contre Brice. Au même moment, Mussard publie une vidéo sur les réseaux sociaux : face caméra, devant son tableau tagué, il se présente en victime. À la fac, la vidéo se propage rapidement et les étudiants décident de le soutenir en nettoyant le tag. Plus tard, Raphaëlle surprend Brice en train de boire ; il lui fait croire qu’il tente d’apaiser sa souffrance, et elle le croit. Au Spoon, le désaccord avec Martin au sujet de Brice dégénère en dispute.

De son côté, Aurore observe l’ampleur des réactions en ligne. Roxane en profite pour enquêter : Brice ayant mis ses comptes en public, elle analyse ses anciennes publications. Elle découvre qu’il y a sept ans, une certaine Alicia likait et commentait tout, avant de le bloquer soudainement. Peu après, Brice s’est mis en couple avec Nadia. Martin retrouve Alicia à Lille et la contacte en visio pour lui révéler qu’il soupçonne Brice d’avoir tué sa femme. Alicia raconte alors leur relation toxique : étudiante fragile et admirative de son professeur, elle a vu son comportement changer une fois en couple. En fouillant son ordinateur, elle a découvert des dossiers contenant des vidéos d’humiliations, classées à son nom et à ceux de ses ex. Quand elle a voulu le quitter, il l’a menacée de mort. Elle a fui en pleine nuit pour Lille sans jamais porter plainte et, encore aujourd’hui, elle ne se sent pas capable de témoigner officiellement.



Par ailleurs, Aurore et Erica montent une mise en scène pour faire prendre conscience à Marceau de la gravité de ses actes après la fête organisée au lycée : elles lui font croire qu’Erica est emmenée au commissariat. Inquiet et rongé par la culpabilité toute la journée, il tombe de haut quand sa mère lui annonce le soir qu’elle pourrait être mutée après un signalement au rectorat.

À l’hôpital, Aaron annonce à Gabriel que son spermogramme reste très insuffisant et évoque la PMA. Gabriel se braque, tout comme il rejette ensuite l’idée d’adoption proposée par Soraya. Bouleversé, il part courir pour se défouler et interroge Diego sur l’adoption ; le jeune homme lui confie considérer sa famille d’accueil comme ses véritables parents.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 mars 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.