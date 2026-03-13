N’oubliez pas les paroles du 13 mars 2026 : l’élimination de Quentin, qui est la nouvelle maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 13 mars 2026, élimination de Quentin – Le vendredi 13 aura eu raison de Quentin dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Le maestro a été éliminé et il est reparti avec 45.000 euros de gains en 10 victoires !











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N’oubliez pas les paroles du vendredi 13 mars 2026, Quentin éliminé

C’est dès la première émission ce soir que Quentin a été éliminé. Il était dans le fauteuil rouge et lui a manqué 6 mots pour battre Shanie, qui lui a pris le micro d’argent et a signé une première victoire à 1000 euros.

N’oubliez pas les paroles du replay de 13 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.