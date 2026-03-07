The Voice : résumé et replay des 2èmes auditions à l’aveugle (7 mars 2026)



Publicité





The Voice du samedi 7 mars 2026, résumé et replay – C’est parti pour la seconde soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc continuent la formation de leurs équipes.











Publicité





La soirée débute avec Mickaelle Leslie, 32 ans, qui vient de Noisy-le-Grand. Elle chante « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston. Amel et Tayc se retournent très vite ! Tayc a travaillé avec elle en tant que choriste et il se souvient bien d’elle. Et il décide de bloquer Amel ! Mickaelle rejoint donc l’équipe de Tayc.

On continue avec Sky, 33 ans, qui vient de Suisse, qui chante « Je serai là » de Slimane. Aucun coach ne se retourne.

Hugo, 25 ans, vient de Montpellier. Il chante « Solo » de Yamé en s’accompagnant au violon. Amel, Tayc, Florent et Lara se retournent tous très vite ! Carton plein donc pour Hugo. Lara utilise « le gift », une arme secrète dont personne ne connait le principe. Lara finit par expliquer : s’il vient dans son équipe, elle lui offrira la première partie de son concert à Bercy le 10 mars ! Les autres coachs sont choqués, Amel lui propose son Bercy et Tayc un featuring sur son album. Hugo décide finalement de rejoindre l’équipe de Lara Fabian !



Publicité





Place à M’Rauz, 27 ans, qui vient de Limoges et interprète « Cry baby » de Janis Japlin. Tous les coachs se retournent et à la fin ils sont tous debout ! Elle décide de rejoindre Florent Pagny.

Mika se fait passer pour un technicien pour venir faire une petite surprise à Florent Pagny.

CJM’S, 35 ans, vient du Val d’Oise. Il chante « Le poinçonneur des lilas » de Gainsbourg. Amel se retourne ! Tayc et Florent finissent par la rejoindre. Amel décide de bloquer Tayc ! Il choisit de rejoindre l’équipe d’Amel Bent !

On continue avec Sam, 38 ans de Paris. C’est le frère d’Ycare ! Il reprend « I Will Survive » de Gloria Gaynor. Florent est le seul à se retourner, il rejoint donc son équipe. Amel le reconnait et explique qui il est.

Carla-Marie, 25 ans, d’Aix-en-Provence, a déjà participé à la saison 11 en 2022 et personne ne s’était retourné. Elle chante « Carmen ». Tous les coachs se retournent et ils sont debout à la fin pour l’applaudir ! Elle choisit de poursuivre avec Lara.

Gabriel, 25 ans, vient du Nord et reprend « Les étoiles » de Léman. Personne ne se retourne. Amel décide de lui donner une seconde chance pour qu’il vienne chanter une chanson plus grave !

Matt, 37 ans, vient du Nord aussi et il chante « Born this way » de Lady Gaga version country. Florent, Lara et Tayc se retournent. Il choisit d’aller avec Florent !

Marcela, 50 ans, vient de Créteil. Elle interprète « Pala tute ». Personne ne se retourne.

On continue avec Marion, 23 ans, qui vient de Nice et interprète « Wonderfull life » de Black. Florent et Amel se retournent. Elle décide d’aller avec Amel.

Tom, 23 ans, vient de Bastia. Il chante « Ma direction » de Sexion d’Assaut. Personne ne se retourne.

Sol, 28 ans, vient du Gard. Elle reprend « Mon vieux » de Daniel Guichard. Tayc et Florent se retournent au tout dernier moment ! Elle décide de rejoindre l’équipe de Tayc.

The Voice du 7 mars 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 14 mars 2026 pour l’épisode 3 !