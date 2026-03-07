Ici Tout Commence spoiler : Bakary découvre la vérité sur Stanislas ! (vidéo épisode du 11 mars)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Bakary va finalement découvrir la vérité sur Stanislas dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il n’a jamais compris pourquoi Stanislas l’avait abandonné du jour au lendemain après sa rupture avec sa mère, il va finalement tout comprendre et confronter sa mère.











Publicité





Quand Stanislas est parti, c’était juste après un incendie chez eux. Incendie qui a failli coûter la vie à Bakary et suite auquel il a gardé une impressionnante marque sur le corps. Bakary comprend que c’est surement suite à cet incendie que Stanislas est parti : était-il responsable ? Il appelle sa mère pour la confronter… La vérité est sur le point d’éclater !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : un grand retour, la vérité sur Stanislas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 mars 2026)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1390 du 11 mars 2026 : Bakary face à la vérité sur Stanislas

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.