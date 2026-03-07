Ici Tout Commence spoiler : Bakary découvre la vérité sur Stanislas ! (vidéo épisode du 11 mars)

Ici tout commence spoiler – Bakary va finalement découvrir la vérité sur Stanislas dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il n’a jamais compris pourquoi Stanislas l’avait abandonné du jour au lendemain après sa rupture avec sa mère, il va finalement tout comprendre et confronter sa mère.


Quand Stanislas est parti, c’était juste après un incendie chez eux. Incendie qui a failli coûter la vie à Bakary et suite auquel il a gardé une impressionnante marque sur le corps. Bakary comprend que c’est surement suite à cet incendie que Stanislas est parti : était-il responsable ? Il appelle sa mère pour la confronter… La vérité est sur le point d’éclater !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1390 du 11 mars 2026 : Bakary face à la vérité sur Stanislas

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


