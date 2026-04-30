Audiences 29 avril 2026 : « Un père idéal » leader devant « Des racines et des ailes »

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Audiences 29 avril 2026 – C’est France 2 qui s’est imposé en tête des audiences hier soir avec la rediffusion du téléfilm « Un père idéal », qui a réuni 2,24 million de téléspectateurs pour 13,3% de pda.





C’est devant France 3 avec un numéro inédit de « Des racines et des ailes ». qui a été suivi par 1,91 million de téléspectateurs pour 11,9% de pda.







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Audiences 29 avril 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de « Grey’s Anatomy », qui a rassemblé 1,74 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,6% de pda.

M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,61 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie