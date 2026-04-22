Demain Nous Appartient spoiler : Samuel confronte Martin, il lui dit tout sur Leïla ! (23 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Que cache Leïla et pourquoi s’est-elle faite passer pour morte depuis plus de 6 ans dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Demain, dans l’épisode du jeudi 23 avril, Leïla est avec Martin et elle lui explique qu’elle a envie de revenir dans la vie de ses filles, et dans celle de Samuel.











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Leïla travaillait encore à l’hôpital, elle avait un braqueur, Michaël Corkas, comme patient. Elle savait qu’il était condamné et il a souhaité confier à Leïla les codes d’un compte en Suisse. Elle devait les remettre à son fils à sa majorité, il aurait eu beaucoup d’argent.

Mais les complices de Corkas sont remontés jusqu’à Leïla, ils l’ont menacée. Leïla est venue le voir, ils ont décidé de l’exfiltrer en Belgique ! Samuel est sous le choc, il pensait que c’était à cause de lui qu’elle était partie.

Un homme, Régis, était furieux et voulait s’en prendre à Leïla. Même depuis la prison, il a fait tuer son ex ! Martin a décidé d’aider Leïla à disparaitre, elle voulait protéger ses filles. Et il y avait cette inconnue à l’hôpital, que Samuel a pris pour Leïla. Il s’agissait d’une commerçante itinérante sans famille… Samuel comprend qu’un médecin savait tout et a signé l’acte décès : c’était Renaud ! Samuel est sous le choc, il veut voir Leïla. Mais Martin refuse.



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Soraya les interrompt, Samuel est mal à l’aise… Elle comprend que Samuel lui cache quelque chose. Samuel confronte ensuite Marianne, persuadé qu’elle savait. Mais Marianne est bouleversée, elle lui assure que Renaud ne lui a jamais rien dit. Quant à Ellie, elle pense que Samuel doit parler à Noor et Soraya. Il refuse et elle menace de le faire elle-même !

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.