« Le déni de ma fille » : votre téléfilm inédit ce 27 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Le déni de ma fille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 27 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le déni de ma fille ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Le déni de ma fille » : l’histoire, le casting

À la surprise générale de ses parents, Carly Greenwood, 17 ans, donne naissance à un enfant après avoir vécu un déni de grossesse. Soucieuse de préserver sa réputation ainsi que la campagne municipale de Don, candidat à la mairie de Brookside, la famille décide de faire passer la petite Luna pour un bébé adopté, espérant ainsi s’attirer le soutien du puissant pasteur David.



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Malgré les pressions de sa mère, Suzanne, Carly choisit de garder le silence, y compris vis-à-vis de son ex-petit ami Marcus. Mais les rumeurs prennent de l’ampleur et finissent par éclater au grand jour : le véritable père de l’enfant n’est autre que Brayton, le fils du pasteur. Lorsque Luna disparaît, la situation prend alors une tournure dramatique…

Avec : Vail Bloom (Suzanne), Tatum Jennings (Carly), Robbie Silverman (Pasteur David), Peyton Windham (Brayton)

Et à 16h, « Grossesse secrète pour jeune fille parfaite » (rediffusion)

Olivia Patton mène une vie d’adolescente sans histoire : capitaine de l’équipe de cheerleading, elle profite de son quotidien entourée de ses amies. Tout bascule lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte. Face à l’absence de soutien du père, elle choisit de garder le secret afin de ne pas compromettre ses ambitions universitaires.

Sa rencontre avec Pam va toutefois changer la donne. Marquée par son propre passé, cette dernière se montre compréhensive et lui suggère de confier son enfant à l’adoption après la naissance. Dans cette perspective, Olivia lève le pied sur ses activités, allant jusqu’à arrêter les entraînements, un comportement qui intrigue son entourage. Elle fait également tout pour ne pas inquiéter sa mère, Trish, pleinement absorbée par sa campagne pour devenir gouverneure du Michigan.

Avec : Jerni Stewart (Olivia Patton), Kristen Harris (Trish Patton), Sarah Constible (Pam), Djouliet Amara (Ashley)