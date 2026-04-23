Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie mise en examen, Dimitri prêt à piéger Jeanne ! (épisode du 28 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1910 du 28 avril 2026 – Les choses vont s’accélérer pour Nathalie dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, le juge Laplace va décider de la mettre en examen pour le meurtre d’Henri Beaulieu et la déférer, contre l’avis de Becker, qui pense qu’il faut explorer d’autres pistes…











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De leur côté, Thierry et Alex ont des doutes sur Jeanne Beaulieu mais ils n’ont aucun élément contre elle. Becker leur demande de trouver des preuves alors que Marc prévient Alix qu’il va écrire un nouvel article sur le film Super 8 et la mort d’Henri. Il lui dit qu’il sait que la caméra et le film venait d’un cambriolage !

Lucas tente de convaincre Dimitri d’aller dire à la police ce qu’il sait sur les Beaulieu, sur le cambriolage et le coup de feu. Dimitri refuse, de peur de retourner en prison. Lucas lui reproche d’être un lâche et de laisser une innocente aller en prison.

Mais plus tard, Dimitri retrouve Emma et Lucas. Il annonce qu’il ne compte pas aller voir la police mais il a une idée pour piéger Jeanne et faire éclater la vérité !



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