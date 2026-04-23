TF1 lance le tournage de la nouvelle série événement « Robin » avec Tom Leeb



Publicité





TF1 a annoncé le lancement du tournage de sa nouvelle série événement « Robin », une fiction ambitieuse de 6 épisodes de 52 minutes, en production depuis le 9 avril à Paris et en région parisienne.











Publicité





Réalisée par Nicolas Guicheteau, la série réunit une équipe d’auteurs composée d’Alban Etienne, Samir Oubechou, Chérif Saïs, Aude Marcle, Samantha Mazeras, Chloé Marçais, Julien War, Remi Four et Emmanuel Voisin.

Côté casting, « Robin » s’appuie sur une distribution solide avec Tom Leeb dans le rôle-titre, entouré notamment d’Alice David, Jérémy Nadeau, Gérémy Crédeville, Kim Zakine, Barbara Probst, Valérie Karsenti et Vincent Elbaz.

Dans un monde contemporain marqué par de profondes fractures, la série revisite le mythe de Robin des Bois. Ici, les seigneurs ne portent plus de couronne : ce sont des arnaqueurs puissants, des intouchables et des prédateurs en col blanc. Face à eux, une bande de voleurs pas comme les autres. Brillants mais cabossés, souvent ingérables, ils s’attaquent à des cibles bien précises pour réparer les injustices.



Publicité





Chaque épisode mettra en scène une mission : une injustice à corriger, une cible à atteindre et un plan à exécuter. Leur objectif n’est pas l’argent, mais la réparation des torts.

Avec « Robin », TF1 promet une série d’aventure spectaculaire et engagée, où l’arnaque devient un acte de justice et la solidarité, une arme face à l’impunité.

Une relecture moderne et audacieuse d’un mythe intemporel, qui pourrait bien s’imposer comme l’un des prochains événements de la chaîne.