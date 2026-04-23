Fort Boyard : Cyril Féraud confirme qu’il va prendre la suite d’Olivier Minne !

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Après des mois de spéculations et de rumeurs persistantes, l’annonce est désormais officielle : Cyril Féraud sera le nouveau visage de Fort Boyard. L’animateur a confirmé la nouvelle lui-même cet après-midi sur Instagram, mettant fin au suspense autour de la succession de Olivier Minne.





Dans un message empreint d’émotion et de nostalgie, Cyril Féraud a partagé son attachement de longue date à l’émission culte.







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« Petit, je rêvais devant #FortBoyard comme des millions d’enfants… ce jeu mythique qui m’a donné envie de faire ce métier. Les rêves n’ont pas d’âge… Il y a 23 ans, je faisais mes premiers pas dans cet endroit unique comme stagiaire avec des étoiles plein les yeux. Reprendre cet été le flambeau après Patrice, Jean-Pierre et Olivier, trois exceptionnels maîtres du Fort, est un honneur. Merci à tous pour vos messages. Hâte, avec toute la famille Fort Boyard, d’écrire cette nouvelle page ensemble. »

Avec cette annonce, Cyril Féraud s’inscrit dans la lignée des figures emblématiques du programme, succédant à des animateurs qui ont marqué l’histoire du Fort : Patrice Laffont, Jean-Pierre Castaldi, et évidemment Olivier Minne.

Visage incontournable du service public, Cyril Féraud est déjà bien connu des téléspectateurs pour son dynamisme et sa proximité avec le public. Sa nomination à la tête de Fort Boyard apparaît comme un choix naturel pour insuffler une nouvelle énergie à l’émission, tout en respectant son héritage.



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Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour cet été, où les fidèles du programme découvriront cette nouvelle ère du jeu d’aventure, avec Cyril Féraud aux commandes. Une page se tourne, une autre s’écrit, toujours au cœur du mythique Fort.