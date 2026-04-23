Tennis Madrid : Carabelli / Monfils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Carabelli / Monfils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi après-midi. Le français Gaël Monfils affronte l’argentin Camilo Ugo Carabelli au premier tour du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce soir à partir de 17h10 sur Eurosport.







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Le premier tour du Masters 1000 de Madrid propose ce jeudi un duel contrasté entre Camilo Ugo Carabelli et Gaël Monfils. Programmé en milieu d’après-midi sur la terre battue madrilène, ce match oppose un joueur argentin en pleine progression, classé à la 57e place mondiale, au vétéran français invité. Pour Monfils, il pourrait s’agir d’une des dernières apparitions dans la capitale espagnole, ajoutant une dimension émotionnelle à la rencontre.

Sur le plan sportif, l’avantage semble pencher vers Carabelli, très à l’aise sur terre battue et en confiance après plusieurs bonnes performances récentes, notamment en Amérique du Sud et sur le circuit européen. En face, Monfils mise sur son expérience et sa capacité à élever son niveau sur les grands rendez-vous. Ce duel générationnel promet ainsi une opposition intéressante entre la régularité d’un spécialiste de la surface et le talent imprévisible du Français.



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ATP Madrid le match Carabelli / Monfils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 17h10.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Carabelli / Monfils, 64ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.