13h15 le samedi du 25 avril 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 25 avril 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Le frappeur de Goudelin ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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13h15 le samedi du 25 avril 2026 : « Le frappeur de Goudelin »

Dans un village des Côtes-d’Armor, un rôdeur profite de la nuit pour frapper aux portes de femmes habitant seules. Malgré l’intervention des gendarmes, cet individu insaisissable poursuit depuis trois ans ses agissements sans avoir été identifié.

Le magazine « 13h15 le samedi » s’est intéressé à cette affaire troublante qui perturbe la tranquillité de Goudelin, habituellement paisible. Chaque nuit, cet homme mystérieux s’en prend aux habitations, semant l’inquiétude parmi les résidents.



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Face à ces faits répétés, les rumeurs se multiplient et empoisonnent la vie du village. Qui se cache derrière ces actes ? Et pour quelles raisons ? Depuis trois ans, ce « frappeur » échappe à toutes les tentatives pour le retrouver, malgré la mobilisation des habitants et des forces de l’ordre.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.