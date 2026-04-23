Un Si Grand Soleil du 24 avril : Jeanne interrogée, Nathalie arrêtée (résumé épisode 1908 en avance)

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Un si grand soleil du 24 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1908 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 24 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Charles se promène avec Muriel. Il trouve imprudent qu’ils se voient et rappelle qu’il a tué son meilleur pote. Muriel lui rappelle que sans lui elle n’aurait plus jamais revu Toma. Charles s’inquiète du début du procès de Nathalie Gimenez, il n’arrive plus à dormir. Et Eve veut la voir et ne fait que lui parler d’Eliott… Il va dîner chez eux ce soir. Muriel s’inquiète.

Au commissariat, Manu se plaint à Alex de devoir dîner avec Charles, qu’il ne connait pas. Il lui parle ensuite d’Eve, qu’il trouve courageuse et qui l’impressionne.



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Marc annonce à Kira qu’Henri Beaulieu, le demi-frère de Nathalie, a été retrouvé mort. Marc pense que ça a un lien avec son cambriolage. Il dit que Jeanne Beaulieu va être interrogée au commissariat, il compte y aller pour la rencontrer et lui parler…

Emma est avec Nathalie, qui ne se sent pas très bien. Elle a du mal à mettre de l’ordre dans tout ce qu’elle a découvert ces derniers jours. Emma lui demande si elle a quelque chose à voir avec la mort d’Henri Beaulieu. Nathalie assure que non : elle est allée le voir et il l’a jetée, elle est partie ! Emma lui assure qu’elle la croit.

Bertier parle avec Boris chez L Cosmétiques. Muriel arrive, il dit qu’il s’inquiétait. Elle dit avoir été bloquée dans des embouteillages. De son côté, Flore appelle Charles, elle a envie de le revoir et lui propose de se voir ce soir. Il dit que ça lui ferait plaisir mais il mange avec la mère d’Eliott. Flore lui propose de l’appeler après pour se changer les idées. Il lui promet rien mais ça le touche.

Alex et Thierry interrogent Jeanne. Ils lui parlent de la femme vue devant chez eux juste avant le décès de son frère. Elle dit qu’elle ne voit pas du tout qui ça peut être. Elle assure qu’Henri n’avait rencontré personne, ils se disaient tout. Et elle ne lui connaissait aucun ennemi. Elle pleure, elle dit qu’Henri était une perle, il ne méritait pas de mourir comme ça.

Marc attend devant le commissariat. Jeanne sort, elle n’a pas envie de parler. Marc dit préparer un portrait de son frère, il veut lui montrer la vidéo du film. Jeanne s’emporte et lui demande de la laisser tranquille.

Hugo confirme à Manu et Thierry qu’Henri n’est pas mort d’un accident. Il s’est blessé le crâne en tombant après avoir été frappé ou poussé. Il est mort vers 19h15. Thierry précise que l’alibi de Dimitri est confirmé. Et il a bien retrouvé la femme au manteau rouge sur la vidéo-surveillance, elle a pris le tram.

Eve cuisine avec Manu quand Charles arrive. Charles est mal à l’aise, Manu ne sait pas quoi lui dire… Quand le repas de termine, Eve se dit heureuse qu’il soit venu : ça lui fait du bien de parler d’Eliott avec lui. Et elle le remercie d’avoir été un vrai ami pour lui, jusqu’au bout… Charles se refait le film du drame. Il dit qu’il va y aller. Dans la rue, Charles est mal et il appelle Flore. Il la rejoint. De son côté, Eve trouve que Manu n’a pas fait d’effort.

Alex retrouve Nathalie et l’arrête. Il lui annonce qu’elle est placée en garde à vue dans l’enquête sur la mort d’Henri Beaulieu. Elle est sous le choc.

Jeanne est avec Alain et Elisabeth, elle est mal et dit ne plus avoir envie de rien sans son frère. Jeanne dit qu’elle avait prévenu Henri, elle avait vu dans les cartes qu’un malheur allait arriver et il ne l’a pas crue. Elle regrette de s’être disputé avec lui la dernière fois qu’ils se sont vus. Au moment de passer à table, Jeanne est désolée : elle n’a pas faim et parle de l’esprit de Henri… Plus tard, elle est au téléphone. Elisabeth est à bout, Alain lui demande de faire des efforts. Jeanne les rejoint, c’était son avocat : la femme qui est venue voir Henri le jour de sa mort a été arrêtée. Quand elle s’en va, Elisabeth est soulagée.

Dehors, Jeanne a le regard glacial. Et elle se met à sourire !

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