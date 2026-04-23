Les Flammes : la cérémonie à suivre ce soir sur France 4 (liste des nommés, 23 avril 2026)

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La cérémonie des Flammes fait son grand retour ce jeudi 23 avril 2026 pour une quatrième édition très attendue. Consacrée aux cultures urbaines, cette soirée met à l’honneur le rap, le R’n’B et la nouvelle pop francophone. Une édition marquée par une nouveauté majeure : exit W9, la cérémonie est maintenant diffusée sur France 4.
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Organisée à La Seine Musicale, la cérémonie débute à 21 heures et promet près de deux heures trente de performances et de récompenses.
Une cérémonie devenue incontournable
Lancée en 2023 à l’initiative de médias spécialisés comme Yard et Booska-P, Les Flammes sont nées d’un constat : les musiques urbaines étaient encore trop peu représentées dans les grandes cérémonies traditionnelles. Depuis, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du paysage musical français.
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Avec 25 catégories récompensées et un vote en partie ouvert au public, la cérémonie reflète les tendances actuelles et l’engouement massif pour ces genres musicaux. Cette année encore, plus de 800 000 votants ont participé aux nominations, signe de son succès grandissant.
Les plus grandes stars au rendez-vous
La soirée réunit les figures majeures du moment, entre valeurs sûres et nouvelle génération. Parmi les artistes nommés ou attendus figurent Aya Nakamura, Gims, Hamza, Franglish ou encore La Fouine.
La révélation Theodora s’impose comme l’une des grandes favorites avec plusieurs nominations, au même titre que Hamza.
Au total, plus d’une vingtaine d’artistes doivent se succéder sur scène pour des performances inédites, confirmant l’ambition spectaculaire de la cérémonie.
Une animation et un show renouvelés
Cette édition 2026 est présentée par un quatuor composé de Newin Bokhari, Darryl Ngoufi, Le Boug Arknow et Driver, figures bien connues de la culture rap.
Au programme : remises de prix, performances live et moments forts célébrant la diversité des musiques urbaines, du rap à l’afro-pop en passant par la nouvelle pop.
La liste complète des nominations
La Flamme Spotify de l’Album de l’année
Diamant Noir : Werenoi
Et si j’échoue ?? : Bouss
MANIA : Hamza
MEGA BBL : Theodora
Nés pour briller : L2B
La Flamme de l’album rap
Amour Suprême : Youssoupha
Capitale du crime radio, Vol 2 : La Fouine
Diamant Noir : Werenoi
R.A.T : La Mano 1.9
Requiem : Timar
La Flamme de l’album nouvelle pop
Aura x G-Wave : Franglish
Destinée : Aya Nakamura
Focus Mentalité : Keblack
Jeune Prince : Rsko
Mega BBL : Theodora
La Flamme du morceau de l’année
BADDIES : Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé
Melodrama : Disiz & Theodora
CIEL : Gims
KYKY2BONDY : Hamza
Melrose Place : Keblack ft. Guy2Bezbar
Paris : Nono La Grinta
Ruinart : R2
Mon Bébé : RnBoi
Tour du monde : Soolking ft. L2B
Charger : Triangle des Bermudes
Flamme du morceau performance rap
KAT : Gazo ft. La Rvfleuze
KYKY2BONDY : Hamza
SIERRA LEONE : Timar
Triple V : Werenoi, Damso & Ninho
DIEU EST GRANDE : Youssoupha
Flamme du morceau R&B
Honey Honey : Dadju & Tayc ft. Warren Saada, Lisandro Cuxi, Joé Dwèt Filé, RnBoi & Singuila
SUPERSTAR : DAKEEZ
DESTINY : Hamza
Cœur de Pirate : Monsieur Nov
Solide : Ronisia
Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine
BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola
Rebanav 126bpm : Chily
Ça m’a laissé : Emma’a
Deux êtres : Fally Ipupa
NUMBER ONE : Himra ft. Minz
Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne
Bouwéy : 1T1 ft. Theomaa
Pas Jalouse : Bamby & Kerchak
TAGADA : DJ Ken, Kima & Kalash
Coco Chanel : Meryl ft. Eva
Sé Miimii : Miimii KDS & Dj Skycee
La Flamme du featuring de l’année
KAT : Gazo ft. La Rvfleuze
Parisienne : Gims & La Mano 1.9
Melrose Place : KeBlack ft. Guy2Bezbar
Flying Blue : La Fouine & L2B
Shatta Confessions : Meryl & N’Ken
La Flamme du featuring européen et/ou international de l’année
BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola
Dis-moi : Aya Nakamura & Shenseea
Belly : Guy2Bezbar ft. Rick Ross
TOXIC : Hamza ft. Rema
MON BÉBÉ : Theodora ft. Brazy
La Flamme de l’artiste féminine
Aya Nakamura
Bamby
Eva
Maureen
Merveille
Meryl
Nej
Ronisia
Theodora
Wejdene
La Flamme de l’artiste masculin
Bouss
Gims
Guy2Bezbar
Hamza
Jul
La Fouine
La Mano 1.9
Leto
Ninho
SDM
La Flamme de la Révélation féminine
2L
Asinine
Emma’a
Eve La Marka
Fallon
La Flamme de la Révélation masculine
L2B
La Rvfleuze
Nono La Grinta
R2
RnBoi
La Flamme du/de la compositeur/compositrice
Amine Farsi
Boumidjal
Jeez Suave
Junior Alaprod
Maxalaguitare & Senyaupiano
La Flamme du clip de l’année
YESTERDAY : Hamza, Hugo Bembi & Sacha Naceri
L’EAU (Part. II) : Josman, Marius Gonzalez
+971 : Ninho, Harris KACI
Soleil levant : Orelsan ft. SDM, Martin Raﬃer
FASHION DESIGNA : Theodora, Melchior Leroux
La Flamme du concert de l’année
Alonzo à l’Orange Vélodrome
Gims à Paris La Défense Arena
Jul à l’Orange Vélodrome & au Stade de France
Ninho, Stade de France
Tiakola à l’Accor Arena
La Flamme de la Révélation scénique de l’année
Genezio
Himra
Ino Casablanca
Jolagreen23
L2B
La Flamme de la cover d’album de l’année
Jeunesse Dorée : Guy2Bezbar, Goldie Williams
Nés pour briller : Book I : L2B, Virginiecherie
LIFE : Leto, Artemile
MEGA BBL : Theodora, Léa Esmaili
RAHMA : Zamdane, Alpha Medy