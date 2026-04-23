Les Flammes : la cérémonie à suivre ce soir sur France 4 (liste des nommés, 23 avril 2026)

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La cérémonie des Flammes fait son grand retour ce jeudi 23 avril 2026 pour une quatrième édition très attendue. Consacrée aux cultures urbaines, cette soirée met à l’honneur le rap, le R’n’B et la nouvelle pop francophone. Une édition marquée par une nouveauté majeure : exit W9, la cérémonie est maintenant diffusée sur France 4.











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Organisée à La Seine Musicale, la cérémonie débute à 21 heures et promet près de deux heures trente de performances et de récompenses.

Une cérémonie devenue incontournable

Lancée en 2023 à l’initiative de médias spécialisés comme Yard et Booska-P, Les Flammes sont nées d’un constat : les musiques urbaines étaient encore trop peu représentées dans les grandes cérémonies traditionnelles. Depuis, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du paysage musical français.



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Avec 25 catégories récompensées et un vote en partie ouvert au public, la cérémonie reflète les tendances actuelles et l’engouement massif pour ces genres musicaux. Cette année encore, plus de 800 000 votants ont participé aux nominations, signe de son succès grandissant.

Les plus grandes stars au rendez-vous

La soirée réunit les figures majeures du moment, entre valeurs sûres et nouvelle génération. Parmi les artistes nommés ou attendus figurent Aya Nakamura, Gims, Hamza, Franglish ou encore La Fouine.

La révélation Theodora s’impose comme l’une des grandes favorites avec plusieurs nominations, au même titre que Hamza.

Au total, plus d’une vingtaine d’artistes doivent se succéder sur scène pour des performances inédites, confirmant l’ambition spectaculaire de la cérémonie.

Une animation et un show renouvelés

Cette édition 2026 est présentée par un quatuor composé de Newin Bokhari, Darryl Ngoufi, Le Boug Arknow et Driver, figures bien connues de la culture rap.

Au programme : remises de prix, performances live et moments forts célébrant la diversité des musiques urbaines, du rap à l’afro-pop en passant par la nouvelle pop.

La liste complète des nominations

La Flamme Spotify de l’Album de l’année

Diamant Noir : Werenoi

Et si j’échoue ?? : Bouss

MANIA : Hamza

MEGA BBL : Theodora

Nés pour briller : L2B

La Flamme de l’album rap

Amour Suprême : Youssoupha

Capitale du crime radio, Vol 2 : La Fouine

Diamant Noir : Werenoi

R.A.T : La Mano 1.9

Requiem : Timar

La Flamme de l’album nouvelle pop

Aura x G-Wave : Franglish

Destinée : Aya Nakamura

Focus Mentalité : Keblack

Jeune Prince : Rsko

Mega BBL : Theodora

La Flamme du morceau de l’année

BADDIES : Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé

Melodrama : Disiz & Theodora

CIEL : Gims

KYKY2BONDY : Hamza

Melrose Place : Keblack ft. Guy2Bezbar

Paris : Nono La Grinta

Ruinart : R2

Mon Bébé : RnBoi

Tour du monde : Soolking ft. L2B

Charger : Triangle des Bermudes

Flamme du morceau performance rap

KAT : Gazo ft. La Rvfleuze

KYKY2BONDY : Hamza

SIERRA LEONE : Timar

Triple V : Werenoi, Damso & Ninho

DIEU EST GRANDE : Youssoupha

Flamme du morceau R&B

Honey Honey : Dadju & Tayc ft. Warren Saada, Lisandro Cuxi, Joé Dwèt Filé, RnBoi & Singuila

SUPERSTAR : DAKEEZ

DESTINY : Hamza

Cœur de Pirate : Monsieur Nov

Solide : Ronisia

Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine

BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola

Rebanav 126bpm : Chily

Ça m’a laissé : Emma’a

Deux êtres : Fally Ipupa

NUMBER ONE : Himra ft. Minz

Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne

Bouwéy : 1T1 ft. Theomaa

Pas Jalouse : Bamby & Kerchak

TAGADA : DJ Ken, Kima & Kalash

Coco Chanel : Meryl ft. Eva

Sé Miimii : Miimii KDS & Dj Skycee

La Flamme du featuring de l’année

KAT : Gazo ft. La Rvfleuze

Parisienne : Gims & La Mano 1.9

Melrose Place : KeBlack ft. Guy2Bezbar

Flying Blue : La Fouine & L2B

Shatta Confessions : Meryl & N’Ken

La Flamme du featuring européen et/ou international de l’année

BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola

Dis-moi : Aya Nakamura & Shenseea

Belly : Guy2Bezbar ft. Rick Ross

TOXIC : Hamza ft. Rema

MON BÉBÉ : Theodora ft. Brazy

La Flamme de l’artiste féminine

Aya Nakamura

Bamby

Eva

Maureen

Merveille

Meryl

Nej

Ronisia

Theodora

Wejdene

La Flamme de l’artiste masculin

Bouss

Gims

Guy2Bezbar

Hamza

Jul

La Fouine

La Mano 1.9

Leto

Ninho

SDM

La Flamme de la Révélation féminine

2L

Asinine

Emma’a

Eve La Marka

Fallon

La Flamme de la Révélation masculine

L2B

La Rvfleuze

Nono La Grinta

R2

RnBoi

La Flamme du/de la compositeur/compositrice

Amine Farsi

Boumidjal

Jeez Suave

Junior Alaprod

Maxalaguitare & Senyaupiano

La Flamme du clip de l’année

YESTERDAY : Hamza, Hugo Bembi & Sacha Naceri

L’EAU (Part. II) : Josman, Marius Gonzalez

+971 : Ninho, Harris KACI

Soleil levant : Orelsan ft. SDM, Martin Raﬃer

FASHION DESIGNA : Theodora, Melchior Leroux

La Flamme du concert de l’année

Alonzo à l’Orange Vélodrome

Gims à Paris La Défense Arena

Jul à l’Orange Vélodrome & au Stade de France

Ninho, Stade de France

Tiakola à l’Accor Arena

La Flamme de la Révélation scénique de l’année

Genezio

Himra

Ino Casablanca

Jolagreen23

L2B

La Flamme de la cover d’album de l’année

Jeunesse Dorée : Guy2Bezbar, Goldie Williams

Nés pour briller : Book I : L2B, Virginiecherie

LIFE : Leto, Artemile

MEGA BBL : Theodora, Léa Esmaili

RAHMA : Zamdane, Alpha Medy