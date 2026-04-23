« Victoria, revenue d’entre les morts » : votre téléfilm ce 23 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Victoria, revenue d’entre les morts » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 23 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit s’intitule « Victoria, revenue d’entre les morts ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Victoria, revenue d’entre les morts » : l’histoire, le casting

Cinq ans après avoir été présumée morte, Vikki — connue sous le nom de Tori — réapparaît, à la surprise générale de son mari et de sa nouvelle épouse, bien décidée à récupérer l’argent de son assurance-vie.



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Avec : LeToya Luckett (Vikki), Sherilyn Allen (Layla), Jamall Johnson (Leo), Max Montesi (Mark)

Et à 16h, « Maison à vendre, mari à voler » (rediffusion)

Après l’achat de leur première maison, un jeune couple doit faire face à Meg, leur agente immobilière, dont l’attitude devient rapidement envahissante. Lorsqu’elle continue de s’immiscer dans leur quotidien, la police finit par intervenir et l’arrête. Pourtant, peu de temps après, Meg fait parvenir à Annie des éléments troublants suggérant que les anciens propriétaires ont été la cible d’un rôdeur meurtrier. Annie commence alors à douter : Meg est-elle réellement instable, ou cherche-t-elle à leur sauver la vie ?

Avec : Christie Burson (Meg Atkins), Lily Anne Harrison (Annie Savage), Brian Ames (Ralph Savage), Alexandra Peters (Lynette Dee)