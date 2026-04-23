Plus belle la vie spoiler : terrible choc au tribunal, Ulysse anéanti ! (24 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 24 avril 2026 – C’est un terrible choc qui attend tout le monde au tribunal demain dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 24 avril 2026, le président de la cour d’assise va décider de renvoyer le procès à une date ultérieure !











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En cause, le fait qu’Ulysse ne soit pas dans son état normal. Quelques heures plus tôt, Apolline retrouve Ulysse inconscient sur son bureau au Pavillon des Fleurs. Elle n’arrive pas à le réveiller et appelle Léa à la rescousse. Léa finit par comprendre qu’Ulysse a été droguée et veut appeler la police, Apolline l’en dissuade et dit que personne doit savoir qu’elle était là ! Léa appelle donc Luna et fait mine d’être intervenu suite à un appel anonyme… Elle dit à Luna qu’Ulysse ne pourra pas aller au tribunal de la journée.

Mais quand Ulysse se réveille, il insiste et prend un nouveau médicament avant de demander à ce que Luna l’emmène au tribunal. Mais ses comprimés ont été remplacés par de la drogue ! Quand vient le temps d’interroger Diane, Ulysse est incapable de lire ses notes et il s’emporte violemment. Le président suspend l’audience pour 30 minutes.



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Félix retrouve Ulysse et comprend qu’il est drogué. Il panique et pense qu’il va être condamné ! L’audience reprend ensuite et le président fait une annonce choc : il renvoie le procès à une date ultérieure, l’accusé devra trouver un nouvel avocat ! Ulysse proteste mais le président annonce la fin de l’audience. Ulysse est anéanti !