Arnaques du 19 avril 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

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Arnaques du 19 avril 2026 – Ce mardi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A découvrir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur M6+







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Arnaques du 19 avril 2026 : le sommaire

Camping-cars : vendus… mais jamais payés

Julien Courbet et son équipe enquêtent sur une affaire qui ébranle le secteur du camping-car. À Périgueux, en Dordogne, plus de 70 personnes accusent le dirigeant d’un dépôt-vente d’avoir cédé leurs véhicules sans jamais leur reverser le moindre euro. Le montant total du préjudice atteindrait près de 3 millions d’euros.

Parmi les victimes, Cindy et Ludovic, 35 ans, ont perdu 46 000 euros. Le couple avait confié son van à ce professionnel afin de financer l’ouverture de leur restaurant. Mais le véhicule aurait été vendu sans leur accord, à un prix inférieur à celui fixé au départ. Aujourd’hui encore, ils remboursent le crédit d’un camping-car qui ne leur appartient plus. À La Force, près de Bergerac, Jean-François et Yvon affirment eux aussi avoir perdu 46 000 euros, soit une décennie d’économies envolée. En Gironde, l’enquête met également en lumière la revente d’une cinquantaine de véhicules à bas prix à une même société, dans des circonstances jugées troublantes. Résultat : les victimes se retrouvent sans véhicule… et sans économies.

Mariages, friterie, carnavals… Le Ch’ti qui arnaque le Nord

Dans le nord de la France, un entrepreneur du secteur événementiel est accusé par plusieurs prestataires de ne jamais régler ses dettes. Producteur de concerts, organisateur de soirées… derrière cette façade se cacherait une réalité bien différente. Traiteurs, artistes, loueurs de matériel ou encore associations dénoncent des prestations effectuées, mais jamais rémunérées. Plus d’une vingtaine de victimes auraient déjà été recensées, pour un préjudice estimé à près de 150 000 euros. Chèques en blanc, virements promis puis reportés, excuses répétées… certains évoquent même des menaces après avoir réclamé leur argent.

Plus étonnant encore, malgré une liquidation judiciaire, l’homme poursuivrait ses activités à travers différentes structures, multipliant les sociétés. Comment un tel système a-t-il pu fonctionner aussi longtemps ? Pourquoi certaines collectivités ont-elles continué à collaborer avec lui malgré les signalements ? Et surtout, les victimes ont-elles encore une chance de récupérer leur argent ?



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Balnéos à prix cassés : escroquerie à grande échelle

Dans les Ardennes, une société spécialisée dans la balnéothérapie est aujourd’hui dans le viseur de nombreux clients qui dénoncent des engagements jamais respectés. Produits non livrés, équipements différents de ceux commandés, remboursements impossibles… près d’une trentaine de victimes décrivent un mécanisme bien huilé. Derrière des offres très attractives, notre enquête met en évidence des méthodes commerciales trompeuses. Locaux désertés, dirigeant injoignable, entreprise désormais en liquidation judiciaire… malgré cela, le site internet de vente est resté actif pendant de longs mois. Comment cette situation a-t-elle pu perdurer ? Que sont devenus les paiements versés par les clients ?