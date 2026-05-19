« Secrets de la Science : sommes-nous seuls dans l’univers ? » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (19 mai 2026)

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« Secrets de la Science : sommes-nous seuls dans l’univers ? » au programme TV du mardi 19 mai 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Secrets de la Science : sommes-nous seuls dans l’univers ? ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







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« Secrets de la Science : sommes-nous seuls dans l’univers ? » : présentation

Ce soir, nous embarquons pour une enquête fascinante aux côtés des plus grands chercheurs français et internationaux, qui dévoilent les avancées les plus récentes de la recherche scientifique.

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? C’est l’une des plus anciennes interrogations de l’Humanité. Une question qui traverse les siècles, nourrit les mythes et inspire la science-fiction depuis plus de cent ans.

Aujourd’hui, elle est devenue l’un des plus grands défis scientifiques de notre époque. Les découvertes récentes bouleversent notre vision du cosmos. L’Univers, dont personne ne connaît les frontières, continue de s’étendre. Chaque seconde, des milliers d’étoiles y naissent, entourées de planètes. Des milliards de soleils, des milliards de mondes… et peut-être, quelque part, la vie.



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En seulement trente ans, les astronomes ont identifié plus de six mille planètes orbitant autour d’autres étoiles. Des océans d’eau liquide ont été détectés sous la surface glacée de certaines lunes de Jupiter et de Saturne. À des années-lumière de la Terre, le télescope James Webb explore des atmosphères encore inconnues. Partout dans le monde, les plus grands laboratoires se mobilisent.

Pendant 90 minutes, Secrets de la Science nous entraîne dans cette quête extraordinaire avec Allan Petre, jeune ingénieur français à la NASA. Ce documentaire exceptionnel dévoile les dernières avancées scientifiques à travers des rencontres avec des chercheurs de renommée internationale, au cœur des plus grands centres de recherche et d’exploration scientifique.