Audiences 17 mai 2026 : « Un homme en colère » en tête devant « Anatomie d’une chute »

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Audiences 17 mai 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir la rediffusion du film « Un homme en colère », qui a intéressé 3,62 millions de téléspectateurs pour 21,2% de pda.





C’est devant France 2 avec avec le film inédit « Anatomie d’une chute », qui a été suivi par 2,43 millions de téléspectateurs pour 15,4% de pda.







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Audiences 17 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de la série « Inspecteur Barnaby », qui a été suivie par 2,22 millions de téléspectateurs pour 12% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,82 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie