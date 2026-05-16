Le Grand Concours du 16 mai 2026 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

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Le Grand Concours du 16 mai 2026 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d’une rediffusion du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







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Le Grand Concours du 16 mai 2026 : les invités de ce soir

Nouvelle édition du « Grand concours » orchestrée par Arthur, entouré de 19 personnalités incontournables du petit écran, de la scène et de l’humour, prêtes à tout pour décrocher le trophée lors de cette soirée de culture générale aussi intense que déjantée !

Les candidats les plus joueurs et imprévisibles sont de retour : Az, Patrick Chanfray, Laurie Cholewa, Sophie Davant, Roman Doduik, Agustin Galiana, Anne-Sophie Girard, Gus, Marianne James, Frank Leboeuf, Jean-Luc Lemoine, Caroline Margeridon, Laurie Peret, Yoann Riou, Anne Roumanoff, Tareek, Sylvie Tellier, Titoff et Julia Vignali.



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Habitués des échanges piquants et des joutes verbales qui font le sel de l’émission, tous devront faire preuve de concentration, garder leur sang-froid et répondre dans les temps pour espérer s’imposer.

Entre humour, mauvaise foi assumée et esprit de compétition, lequel de ces invités saura résister aux distractions de ses voisins pour remporter cette nouvelle édition du « Grand concours » ?

Une soirée placée sous le signe du rire, de la culture générale et des surprises !

VIDÉO Le Grand Concours du 16 mai, extrait vidéo

vidéo à venir

« Le Grand Concours » c’est ce soir, samedi 16 mai, dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.