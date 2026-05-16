« Les mystères de la marée » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (16 mai)

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« Les mystères de la marée », avec Garance Thenault, Christopher Bayemi et Julie Gayet, c’est le téléfilm rediffusé ce samedi 16 mai 2026 sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, ou en avant-première et replay sur France.TV.







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« Les mystères de la marée » : histoire

Depuis plusieurs jours, d’étranges ballots de cocaïne pure s’échouent à marée basse sur la côte atlantique. Mais l’affaire prend une tournure dramatique lorsqu’un corps est retrouvé sur la plage : celui de Lucas Lagne, un jeune skipper issu d’une puissante famille de la région, propriétaire de chantiers navals.

Chargée de l’enquête, Sarah, capitaine de gendarmerie, doit faire équipe avec Ben, un officier des stups envoyé en renfort à la demande de la procureure. Une collaboration sous tension, car les deux enquêteurs partagent un passé commun et ne se sont pas revus depuis des années. Si Ben semble sincèrement heureux de retrouver Sarah, celle-ci garde ses distances et tient à lui cacher qu’elle élève seule une fille de bientôt 18 ans.



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Tandis qu’ils cherchent à faire la lumière sur le meurtre de Lucas et sur cette mystérieuse « marée blanche », Sarah et Ben vont être contraints de replonger dans les blessures et les secrets qui les ont autrefois séparés. Entre rivalités, non-dits et émotions enfouies, cette enquête pourrait bouleverser bien plus que leurs certitudes.

« Les mystères de la marée », le casting

Avec Garance Thenault (Sarah), Christopher Bayemi (Ben), Julie Gayet (Emilie), Stephane Metzger (Sylvain), Kim Schwarck (Alexia), Louise Marion (Lina), Jeremy Barriere (Lucas) , Martin Mille (Enzo), Olivier Charasson (Marchal), David Van Severen (Remy)

« Les mystères de la marée » c’est votre téléfilm du samedi soir sur France 3.