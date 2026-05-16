NCIS du 16 mai 2026 : votre épisode inédit ce soir sur M6

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NCIS du 16 mai 2026 – Ce samedi soir, M6 lance la saison 23 inédite de la série « NCIS » ce samedi soir. Au programme ce soir, un épisode inédit suivi de plusieurs rediffusions.


A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.

NCIS du 16 mai 2026 : votre épisode inédit ce soir sur M6
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NCIS du 16 mai 2026 : votre épisode inédit

Saison 23 – épisode 1 : Le fils prodigue (1/2)
Bou­leversé par l’assassinat de son père, Alden Parker est prêt à tout pour retrouver celle qu’il considère comme la responsable : Carla Marino, redoutable cheffe de la mafia. Obsédé par sa quête de vengeance, il met en danger aussi bien sa carrière que la sécurité de son équipe.

L’équipe du « NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+


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