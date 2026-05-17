Audiences 16 mai 2026 : l’Eurovision leader en baisse devant « Les mystères de la marée »

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Audiences 16 mai 2026 –C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la finale de l’Eurovision 2026, qui a rassemblé 3,99 millions de téléspectateurs pour 33,3% de pda. C’est en forte baisse par rapport à la précédente édition.





C’est devant France 3 la rediffusion du téléfilm « Les mystères de la marée », qui a réuni 3,36 millions de téléspectateurs pour 20,1% de pda.







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Audiences 16 mai 2026 : les autres chaînes

TF1 est 3ème avec un numéro du « Grand Concours », qui a été suivi par 1,85 million de téléspectateurs pour 10,9% de pda.

M6 suit avec la nouvelle saison de « NCIS ». Les deux épisodes inédits ont captivé hier soir 873.000 téléspectateurs en moyenne pour 5,2% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie