« Un homme en colère » : le film avec Jason Statham ce soir sur TF1 (17 mai 2026)

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« Un homme en colère », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Guy Ritchie, avec Jason Statham et Holt McCallany dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ et sa fonction direct.







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« Un homme en colère » : l’histoire

Mystérieux et impassible, H est engagé comme convoyeur de fonds par une société spécialisée dans le transport de millions de dollars à travers Los Angeles chaque semaine. Mais derrière son apparente discrétion se cache un homme aux compétences hors du commun, qui ne tarde pas à intriguer ses collègues…

Casting

Avec : Jason Statham (H), Holt McCallany (Bullet), Josh Hartnett (Boy Sweat Dave), Rocci Boy Williams (Hollow Bob), Andy Garcia (L’agent King)



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La bande-annonce

Inédit, Un homme en colère, avec Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Rocci Boy Williams et Andy Garcia. 📺 DIMANCHE à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @MYTF1. pic.twitter.com/JyeSBScHP1 — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) November 10, 2023

« Un homme en colère » c’est ce soir dimanche 17 mai 2026 sur TF1.