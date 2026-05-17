« Un homme en colère » : le film avec Jason Statham ce soir sur TF1 (17 mai 2026)

Par /

Publicité

« Un homme en colère », c’est le film rediffusé ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Guy Ritchie, avec Jason Statham et Holt McCallany dans les rôles principaux.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ et sa fonction direct.

« Un homme en colère » : le film avec Jason Statham ce soir sur TF1 (17 mai 2026)
Capture TF1


Publicité

« Un homme en colère » : l’histoire

Mystérieux et impassible, H est engagé comme convoyeur de fonds par une société spécialisée dans le transport de millions de dollars à travers Los Angeles chaque semaine. Mais derrière son apparente discrétion se cache un homme aux compétences hors du commun, qui ne tarde pas à intriguer ses collègues…

Casting

Avec : Jason Statham (H), Holt McCallany (Bullet), Josh Hartnett (Boy Sweat Dave), Rocci Boy Williams (Hollow Bob), Andy Garcia (L’agent King)


Publicité

La bande-annonce

« Un homme en colère » c’est ce soir dimanche 17 mai 2026 sur TF1.

A LIRE AUSSI
Le Grand Concours du 16 mai 2026 : et le gagnant est…
Le Grand Concours du 16 mai 2026 : et le gagnant est...
Grands Reportages du 16 mai 2026 : sommaire et reportages
Grands Reportages du 16 mai 2026 : sommaire et reportages
Les 12 coups de midi du 16 mai 2026 : Adrien nouveau Maître de Midi, indices sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 16 mai 2026 : Adrien nouveau Maître de Midi, indices sur l'étoile mystérieuse
The Voice : qui sont les 8 talents demi-finalistes après les performances ?
The Voice : qui sont les 8 talents demi-finalistes après les performances ?


Publicité


Retour en haut