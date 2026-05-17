« Anatomie d’une chute » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (17 mai 2026)

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« Anatomie d’une chute », c’est le film inédit diffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film réalisé par de Justine Triet qui a reçu la Palme d’Or du Festival de Cannes en 2023.


A découvrir sur France 2 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).

« Anatomie d'une chute » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (17 mai 2026)



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« Anatomie d’une chute » : l’histoire de votre film

Sandra, Samuel et leur fils Daniel, 11 ans et malvoyant, vivent depuis un an dans un chalet isolé en montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de la maison familiale. Une enquête pour mort suspecte est alors ouverte et Sandra devient rapidement la principale suspecte, malgré les nombreuses zones d’ombre entourant le drame : suicide, accident ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, où l’intimité et les failles du couple sont disséquées au grand jour.


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Avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner, Antoine Reinartz.

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…

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