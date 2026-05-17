Inspecteur Barnaby du 17 mai : votre épisode inédit ce soir sur France 3

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Inspecteur Barnaby du 17 mai 2026 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la 25ème et nouvelle saison inédite de votre série « Inspecteur Barnaby » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, l’épisode 4 inédit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Inspecteur Barnaby du 17 mai 2026 : votre épisode inédit de ce soir

Épisode 4 : Meurtre en direct

Estelle Hallis, une proviseure au tempérament autoritaire, est sauvagement assassinée en pleine réunion de parents d’élèves. En enquêtant, Barnaby et Winter découvrent rapidement que le lycée où elle travaillait cache bien des secrets… et que la victime s’était attiré de nombreuses inimitiés.

Avec Neil Dudgeon (Inspecteur Barnaby), Nick Hendrix (Sergent Jamie Winter), Annette Badland (Dr Fleur Perkins), Fiona Dolman (Sarah Barnaby)



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Rappel de la présentation de la saison 25

Dans le charmant comté de Midsomer, l’inspecteur Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Winter, mènent l’enquête sur des affaires aussi intrigantes que déroutantes. Assistés de la médecin légiste Fleur Perkins, ils plongent au cœur des mystères de cette région à la fois paisible en apparence et pleine de dangers. Entre chasses au trésor, querelles de village, secrets de famille et crimes macabres, chaque épisode dévoile la face cachée de cette campagne anglaise pourtant si idyllique.

« Inspecteur Barnaby » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.