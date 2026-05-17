Zone Interdite du 17 mai : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Zone Interdite du 17 mai 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Écrans, sucre, manque de sommeil : comment sauver notre cerveau ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur M6+ pour le replay.







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Zone Interdite du 17 mai 2026 : « Écrans, sucre, manque de sommeil : comment sauver notre cerveau ? »

Et si, pour la première fois dans l’histoire, nos capacités intellectuelles étaient en train de diminuer ? Excès de sucre, omniprésence des écrans, manque de sommeil… des millions de Français ont adopté ces mauvaises habitudes sans mesurer leurs conséquences sur le cerveau. Pendant un an, Zone Interdite a enquêté sur l’impact de notre mode de vie sur la mémoire, la concentration et la santé mentale. À travers le quotidien de Français décidés à reprendre le contrôle de leur cerveau, et grâce aux analyses de spécialistes reconnus, l’émission révèle qu’il existe pourtant des solutions simples pour inverser la tendance.

L’addiction aux écrans est devenue le mal du siècle. Près de Montpellier (Hérault), Léa, 17 ans, passe jusqu’à treize heures par jour sur les réseaux sociaux. À l’approche du baccalauréat, elle s’inquiète de ses difficultés à rester concentrée pendant ses révisions. Accompagnée d’un neuropsychologue et d’un appareil étonnant, elle découvre le rôle des ondes alpha, émises par son cerveau lorsqu’elle scrolle sans arrêt. Ces ondes ralentiraient l’activité cérébrale. Un phénomène qui pourrait-il expliquer pourquoi, pour la première fois, le niveau scolaire des élèves français est passé sous la moyenne des pays développés ?



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En cinquante ans, nous avons perdu en moyenne une heure et demie de sommeil par nuit, un phénomène inédit. En région parisienne, Ivan, fonctionnaire, souffre d’une fatigue chronique qui perturbe sa vie quotidienne au point de rendre les tâches les plus simples difficiles à accomplir. Toute sa famille doit composer avec son épuisement permanent. Convaincu que ses deux jeunes fils turbulents sont responsables de son état, Ivan va finalement découvrir qu’il souffre d’un trouble qui touche près de 10 % des Français et détériore leur sommeil nuit après nuit.

Troubles de la mémoire, oublis à répétition, objets égarés… près d’Angers (Maine-et-Loire), Magali vit cela quotidiennement. Entre télétravail, vie de famille et charge mentale écrasante, cette mère de deux enfants multiplie les listes pour tenter de ne rien oublier. Pour tenir le rythme, elle grignote constamment des produits sucrés. Mais cette consommation pourrait-elle être liée à ses pertes de mémoire ? Les réponses des spécialistes risquent bien de la surprendre.

Enfin, face à la baisse de nos capacités de concentration et de mémorisation, de plus en plus de Français se tournent vers les compléments alimentaires. Oméga 3, vitamines, plantes… ces produits promettent de stimuler le cerveau et représentent aujourd’hui un marché de plus de trois milliards d’euros par an. Mais sont-ils réellement efficaces ? Zone Interdite a mené l’enquête.