Le Grand Concours du 16 mai 2026 : et le gagnant est...

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« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 16 mai 2026 ? – Alors que ce soir Arthur présentait une nouvelle édition du « Grand Concours » sur TF1, qui a remporté la victoire de cette nouvelle édition ?





A l’issue d’une finale serré face à Az et Sylvie Tellier, c’est finalement Laurie Perret qui a remporté le trophée !







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Notez qu’il s’agissait d’une rediffusion, le numéro ayant été initialement diffusé en février 2025. Laurie Perret succédait à l’époque à Grégoire Margotton, qui avait remporté la précédente édition du Grand Concours.

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.



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Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.