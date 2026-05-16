Le Grand Concours du 16 mai 2026 : et le gagnant est…

Par /

Publicité

« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 16 mai 2026 ? – Alors que ce soir Arthur présentait une nouvelle édition du « Grand Concours » sur TF1, qui a remporté la victoire de cette nouvelle édition ?


A l’issue d’une finale serré face à Az et Sylvie Tellier, c’est finalement Laurie Perret qui a remporté le trophée !

Le Grand Concours du 16 mai 2026 : et le gagnant est...
TF1


Publicité

Notez qu’il s’agissait d’une rediffusion, le numéro ayant été initialement diffusé en février 2025. Laurie Perret succédait à l’époque à Grégoire Margotton, qui avait remporté la précédente édition du Grand Concours.

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur TF1+.


Publicité

Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.

A LIRE AUSSI
Grands Reportages du 16 mai 2026 : sommaire et reportages
Grands Reportages du 16 mai 2026 : sommaire et reportages
Les 12 coups de midi du 16 mai 2026 : Adrien nouveau Maître de Midi, indices sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 16 mai 2026 : Adrien nouveau Maître de Midi, indices sur l'étoile mystérieuse
The Voice : qui sont les 8 talents demi-finalistes après les performances ?
The Voice : qui sont les 8 talents demi-finalistes après les performances ?
Audiences 15 mai 2026 : « Capitaine Marleau » leader devant « The Voice »
Audiences 15 mai 2026 : « Capitaine Marleau » leader devant « The Voice »


Publicité


Retour en haut