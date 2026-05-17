Sept à huit du 17 mai 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 17 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 17 mai 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 La foire de Paris fait son show. Dernières tendances, et pour la première fois, l’élection du meilleur démonstrateur.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 Un boucher star à la campagne. Viande maturée, et guinguette au cabaret cochon.

🔵 Des français à la conquête de l’Amérique. Vont-ils devenir champions de cheerleading, une discipline spectaculaire.

🔵 Et un grand bol d’océan avec Pascal Obispo, qui se confie à Audrey Crespo-Mara. À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Héritage », composé de duos, notamment avec des artistes disparus, Pascal Obispo se confie sur le rôle essentiel de la musique et de la peinture dans sa vie. Véritable forme d’art-thérapie, la création l’aide à apaiser des blessures anciennes, liées à une enfance marquée par l’absence de son père, le souvenir précieux de son arrière-grand-mère et la disparition d’amis proches. Il nous reçoit chez lui, au Cap Ferret et sur le bassin d’Arcachon, sa terre d’enfance où il vit aujourd’hui loin du tumulte parisien.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 17 mai 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.