Ici tout commence du 18 mai : Andréa hospitalisée, le secret de Bianca dévoilé (résumé + vidéo épisode 1438 en avance)

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Ici tout commence du 18 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1438 – Andréa est hospitalisée aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pendant ce temps là, la cheffe Besseau dévoile publiquement le secret de Bianca…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 18 mai – résumé de l’épisode 1438

À l’hôpital, toute la famille d’Andréa est réunie sauf Hector, ce qu’Ismaël lui reproche vivement. Hector refuse toutefois de s’expliquer et maintient la finale du duel malgré la situation. Pendant les entraînements, Bianca se dit soulagée de ne pas avoir cédé au chantage d’Andréa concernant son activité d’hôtesse. Hector obtient ensuite de sa mère la promesse de garder ce secret, même s’il lui reproche d’être une mauvaise personne.

De son côté, Clotilde découvre que Bianca a eu une liaison avec l’ex-mari de la cheffe Besseau. Furieuse, cette dernière refuse finalement d’arbitrer la finale si Bianca reste dans la brigade d’Hector et elle révèle son activité d’hôtesse publiquement…



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À l’Institut, Enzo met Tom et Lionel en garde contre leurs ambitions professionnelles trop élevées. Fleur lance alors l’idée d’un podcast étudiant mais ils ne sont pas emballés. Mais Malik aime l’idée et propose de l’aider tandis que Teyssier fait travailler toutes les promos sur un nouveau dessert pour préparer le concours de la Meilleure école de Cuisine de France.

Parallèlement, la rivalité avec Castelmont s’intensifie sur les réseaux sociaux. Carla reçoit un faux rat mort et accuse Ferdinand, mais Billie ment pour redorer son image…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Joséphine fait une confidence choc à Bianca (vidéo épisode du 21 mai)

Ici tout commence du 18 mai 2026 – extrait vidéo

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