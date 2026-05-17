Ici Tout Commence spoiler : Joséphine fait une confidence choc à Bianca (vidéo épisode du 21 mai)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Entre Loup et Joséphine, c’est « je t’aime moi non plus » dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Depuis plusieurs mois, ces deux là ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent et ces derniers temps, Loup s’est beaucoup rapproché de Bianca…


Ici Tout Commence spoiler : Joséphine fait une confidence choc à Bianca (vidéo épisode du 21 mai)
Capture TF1


Publicité

Dans quelques jours, alors que Loup a proposé à Bianca de s’installer chez Clotilde et Joachim, Joséphine est jalouse. Elle va faire une déclaration à Loup et le lendemain, elle va faire une confidence à Bianca… En cuisine, Joséphine propose à Bianca de papoter. Elle en profite pour lui confier qu’elle n’a pas envie que Loup reste un ex : elle lui a fait une déclaration, elle pense qu’ils ont quelque chose à vivre !

Bianca ne s’y attendait pas du tout, elle est mal à l’aise… Serait-elle elle aussi intéressée par Loup ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Bianca se venge, Fleur s’isole, les résumés jusqu’au 5 juin 2026


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1441 du 21 mai 2026 : Joséphine se confie à Bianca

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoilers : Bianca se venge, Fleur s’isole, les résumés jusqu’au 5 juin 2026
Ici Tout Commence spoilers : Bianca se venge, Fleur s'isole, les résumés jusqu'au 5 juin 2026
Ici Tout Commence spoilers : Andréa balance Bianca, Hector fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 18 au 22 mai 2026)
Ici Tout Commence spoilers : Andréa balance Bianca, Hector fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 18 au 22 mai 2026)
Ici Tout Commence spoiler : Bianca découvre qu’Andréa a tout dit ! (vidéo épisode du 20 mai)
Ici Tout Commence spoiler : Bianca découvre qu'Andréa a tout dit ! (vidéo épisode du 20 mai)
Ici Tout Commence spoiler : César s’explique avec Coline (vidéo épisode du 19 mai)
Ici Tout Commence spoiler : César s'explique avec Coline (vidéo épisode du 17 mai)


Publicité


Retour en haut