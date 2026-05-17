Ici Tout Commence spoiler : Joséphine fait une confidence choc à Bianca (vidéo épisode du 21 mai)

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Ici tout commence spoiler – Entre Loup et Joséphine, c’est « je t’aime moi non plus » dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Depuis plusieurs mois, ces deux là ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent et ces derniers temps, Loup s’est beaucoup rapproché de Bianca…











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Dans quelques jours, alors que Loup a proposé à Bianca de s’installer chez Clotilde et Joachim, Joséphine est jalouse. Elle va faire une déclaration à Loup et le lendemain, elle va faire une confidence à Bianca… En cuisine, Joséphine propose à Bianca de papoter. Elle en profite pour lui confier qu’elle n’a pas envie que Loup reste un ex : elle lui a fait une déclaration, elle pense qu’ils ont quelque chose à vivre !

Bianca ne s’y attendait pas du tout, elle est mal à l’aise… Serait-elle elle aussi intéressée par Loup ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1441 du 21 mai 2026 : Joséphine se confie à Bianca

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