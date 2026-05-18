« Mariés au premier regard » du 18 mai 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l’épisode 13 sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 18 mai 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Margaux et Christophe, Lucile et Alex, Mélanie et Antoine, ainsi qu’Antonin et Laury..





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 18 mai, au programme ce soir

Pour Margaux et Christophe, c’est l’heure du mariage à Gibraltar ! Margaux finit par dire oui mais pendant le trajet en voiture et la séance photos, elle reste sur la réserve… Christophe s’inquiète.

Pour Lucile et Alex, et Mélanie et Antoine, le voyage de noces se poursuit. Et alors que Mélanie décide de parler franchement à Antoine, il va se montrer réceptif et ils vont enfin se rapprocher.



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Quant à Antonin et Laury, ils se retrouvent à Marseille, plus heureux et amoureux que jamais. Mais ils doivent aborder le sujet d’où s’installer tous les deux… On va ensuite les retrouver pour le bilan, où ils auront quelque chose à annoncer aux expertes.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo