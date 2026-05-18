« L’été 36 » : votre nouvelle série ce soir sur TF1 (18 mai 2026)

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« L’été 36 » au programme TV du lundi 18 mai 2026 – Ce lundi soir, TF1 lance la diffusion de sa nouvelle série inédit « L’été 36 ». Une série portée par





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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« L’été 36 » du 18 mai 2026, vos épisodes

Episode 1 : Nice, été 1936. Alors que les premiers congés payés bouleversent la France, quatre femmes aux destins liés se retrouvent prises dans une ville en ébullition, où l’enthousiasme des ouvriers se heurte au mépris d’une bourgeoisie toute-puissante. Eugénie, ouvrière engagée et syndicaliste, tente de préserver son fils Louis des secrets douloureux de son passé. Léonie, jeune auxiliaire de police arrivée récemment à Nice aux côtés du commissaire Raven, cache quant à elle une mission plus intime : sauver son père, condamné à mort. Blanche, épouse du grand monde, entretient une liaison clandestine avec le redouté procureur Adrien Jacquart, tandis que Giulia, gouvernante discrète du prestigieux palace Riviera, se bat pour protéger sa fille d’une vérité menaçante. Quand un meurtre sanglant secoue l’hôtel de luxe, les masques tombent peu à peu. Entre secrets de famille, trahisons et passions dévorantes, chacune devra choisir jusqu’où elle est prête à aller pour protéger ceux qu’elle aime. Mais dans cette ville où tout le monde ment… qui est réellement coupable ?

Episode 2 : Le meurtre du procureur Adrien Jacquart au palace Riviera fait voler en éclats les apparences et révèle les secrets inavouables de la famille Pontavice-Caron. Blanche, son amante mariée, devient rapidement la principale suspecte et se retrouve arrêtée. Eugénie, ancienne fiancée du magistrat, cache quant à elle un lourd secret : Louis, le fils qu’elle élève seule, pourrait bien être celui d’Adrien. De son côté, Giulia, la gouvernante du palace, tente désespérément de dissimuler une dette aux conséquences dangereuses. Chargé de l’enquête, le commissaire Raven avance aux côtés de Léonie, plus déterminée que jamais à prouver l’innocence de son père condamné. Mais derrière cette affaire se profile l’ombre de Raoul Delaunay, un mystérieux homme d’affaires qui semble tirer les ficelles en secret. Alors que chacun paraît avoir quelque chose à cacher, un ultime rebondissement vient redistribuer toutes les cartes et relancer le mystère : qui a réellement tué Adrien Jacquart ?



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Personnages et interprètes

Avec : Julie DE BONA, Sofia ESSAIDI, Nolwenn LEROY, Constance GAY, MIOU-MIOU, François-Xavier DEMAISON, Pascal ELBÉ, Sam KARMANN, Simon EHRLACHER, Assaad BOUAB, Arnaud BINARD, Clément AUBERT, Camille JAPY, Constance DOLLÉ, Antoine SIMONY, Victoria EBER, Patrick RIDREMONT