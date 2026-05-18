« Bonnard, Pierre et Marthe » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (18 mai 2026)

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« Bonnard, Pierre et Marthe », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Martin Provost avec Cécile de France et Vincent Macaigne.


A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).

« Bonnard, Pierre et Marthe » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (18 mai 2026)



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« Bonnard, Pierre et Marthe » : l’histoire de votre film

Pierre Bonnard, figure majeure de la peinture française, n’aurait sans doute jamais connu une telle renommée sans la mystérieuse Marthe. Surnommé le « peintre du bonheur », l’artiste a fait de son épouse — une prétendue aristocrate au passé énigmatique — sa muse, la représentant dans plus d’un tiers de ses œuvres. Passionné par l’impressionnisme puis attiré par l’abstraction, Bonnard fonde en 1888 le mouvement des Nabis aux côtés d’autres artistes avant-gardistes. Mais au fil des années, Marthe s’enfonce peu à peu dans la folie.


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Avec Cécile de France, Vincent Macaigne, Stacy Martin, Anouk Grinberg, André Marcon

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…

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