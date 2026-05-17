Enquête Exclusive du 17 mai 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 17 mai 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Mines, guerres et trafics en Afrique : du sang dans nos portables ? ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 17 mai 2026 : votre émission en résumé

Au cœur de nos smartphones, ordinateurs et consoles de jeux se trouve un minerai aussi rare que stratégique : le coltan. Or, près des deux tiers des réserves mondiales sont concentrés dans l’est de la République démocratique du Congo, dans la région du Kivu. À la frontière avec le Rwanda, la mine de Rubaya est devenue l’épicentre d’un des conflits les plus meurtriers de la planète. Chaque jour, hommes, femmes et enfants y risquent leur vie pour extraire ce minerai essentiel à l’industrie électronique mondiale.

Cette richesse suscite de nombreuses convoitises, notamment celle du M23, une milice armée particulièrement violente que l’ONU accuse d’être soutenue par le Rwanda. Profitant de la fragilité de l’armée congolaise, affaiblie par la corruption, les rebelles ont progressivement pris le contrôle des mines et détiennent aujourd’hui une emprise quasi totale sur le commerce du coltan.



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Pour les populations locales, ces ressources minières sont devenues une véritable malédiction. Villages réduits en cendres, violences sexuelles, enrôlement d’enfants soldats, déplacements massifs de population : les civils paient un tribut terrible à cette guerre qui aurait déjà causé plus de six millions de morts et forcé sept millions de personnes à fuir leur foyer. Dans une relative indifférence internationale, les « minerais de sang » du Congo continuent pourtant d’alimenter l’économie mondiale.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.