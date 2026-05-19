Audiences 18 mai 2026 : carton pour « L’été 36 » loin devant « Meurtres au paradis »

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Audiences 18 mai 2026 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences lundi soir avec sa nouvelle série inédite« L’été 36 », qui a réuni 4,92 millions de téléspectateurs pour 26,3% de pda.





C’est loin devant France 2 avec un épisode inédit de la série « Meurtres au paradis », qui a rassemblé 2,91 millions de téléspectateurs pour 15,6% de pda.







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Audiences 18 mai 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,81 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

Echec pour France 3 avec le film inédit « Bonnard, Pierre et Marthe », qui n’a intéressé que 770.000 téléspectateurs pour 4,7% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie