« Mariés au premier regard » : Antoine dénonce un montage orienté de l’émission

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Dans la saison 10 de « Mariés au premier regard », actuellement en cours de diffusion sur M6, Antoine ne laisse pas les téléspectateurs indifférents. Marié à Mélanie, le candidat apparaît depuis le début de l’aventure comme un homme froid, distant et parfois maladroit à l’écran. Une image qui lui vaut aujourd’hui de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux… au point qu’il a décidé de prendre la parole dans un long message publié sur Instagram.











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Après 15 jours de vacances au Vietnam pour « déconnecter », Antoine est revenu sur son expérience et sur les conséquences de la diffusion de l’émission. Face aux critiques, il assure comprendre les réactions du public, tout en dénonçant certains choix de montage de la production.

« J’ai l’air d’un connard »

« Honnêtement, quand je vois ces images, ces montages, sans contexte, je trouve également que j’ai l’air d’un connard… », écrit-il avec franchise. Le candidat reconnaît avoir parfois manqué de délicatesse face aux caméras, un exercice qu’il décrit comme particulièrement difficile à vivre.

Mais ce qui le dérange le plus, explique-t-il, c’est la disparition à l’écran des moments complices vécus avec Mélanie. « Les rires, les discussions, les gestes, etc. ont totalement disparu à l’écran », regrette Antoine, qui estime avoir été « trop naïf » face au fonctionnement de la télévision et à l’impact du montage sur la perception du public.



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Le candidat affirme également s’être lancé dans l’aventure « sans stratégie » et sans jouer un rôle. Avec une pointe d’humour, il ajoute : « Je n’avais pas prévu de faire “Les Grenoblois à Mykonos”, ni de percer en tant que sosie officiel de Brad Pitt ».

« Il y a un vrai problème »

Au-delà de son image, Antoine souhaite surtout alerter sur la violence des messages reçus depuis le début de la diffusion. S’il accepte les critiques sur son comportement, il condamne les insultes, la haine gratuite et les menaces visant les candidats de l’émission.

« Critiquer une émission, un comportement ou une phrase : aucun problème. Mais les insultes, la haine gratuite, l’acharnement ou les menaces envers quelqu’un à partir de quelques heures de télé montées pour faire de l’audience… là, oui, il y a un vrai problème », écrit-il.

Avant de conclure son message par un simple « Tạm biệt » (« au revoir » en vietnamien), Antoine rappelle enfin aux internautes qu’il ne s’agit « QUE de la télé, qu’un divertissement ».