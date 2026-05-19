Koh-Lanta du 19 mai 2026 : qui va gagner le duel ? Qui seront les éliminés ce soir dans l’épisode 12 ? (VIDÉO)

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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », épisode 12 du mardi 19 mai 2026 – Après les destins liés la semaine dernière, place à l’épisode 12 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».


Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.

Koh-Lanta du 19 mai 2026 : qui va gagner le duel ? Qui seront les éliminés ce soir dans l'épisode 12 ? (VIDÉO)
TF1/ALP


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« Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », présentation de l’épisode 12

C’est Lola et Jade qui ont été éliminées au conseil des destinés liés. Mais elles sont tirée la relique du duel à quatre ! Ce soir, on va découvrir qui elles ont choisi d’affronter et le retour de Guillaume pour le duel. Pour ce duel, c’est un jeu de patience et de précision qui attend les aventuriers. Deux des quatre aventuriers reviendront dans l’aventure, les deux autres seront éliminés !

Place ensuite à un nouveau jeu de confort individuel et une nouvelle épreuve d’immunité. Qui repartira avec le totem ? Qui sera éliminé au conseil ?


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VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 12 du 19 mai

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