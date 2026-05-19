Alexandra Ehle du 19 mai 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 3

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Alexandra Ehle du 19 mai 2026 – Ce mardi soir sur France 3, c’est un épisode inédit de la série Alexandra Ehle qui vous attend.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







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« Alexandra Ehle du 19 mai 2026, votre épisode « Cœur de glace »

Lors d’une séance d’urbex dans un château abandonné, des jeunes découvrent un cadavre macabrement mis en scène autour d’un service à thé. En arrivant sur place, Antoine et Alexandra sont stupéfaits : la victime, Julien Méchineaud, a le cœur entièrement congelé.

Mais cette affaire réserve bien d’autres révélations. Derrière l’image d’un commercial sans histoires se cachait en réalité un homme au passé trouble. Au fil de leur enquête, Antoine et Alexandra comprennent que la mythomanie de Julien lui avait attiré de nombreux ennemis… et autant de suspects susceptibles d’avoir voulu se venger.



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Le casting

Avec Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Sara Martins (Diane), Andréa Ferréol (Laurette), Emilie Lehuraux (Iggy)

Et avec Nicolas Lumbreras (Guillaume), Crystal Shepherd-Cross (Marie), Alexandra Naoum (Nour), Cosima Bevernaege (Mila)…