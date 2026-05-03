Audiences 2 mai 2026 : « Les mystères des grottes du Régulus » leader devant « The Voice »

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Audiences 2 mai 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Les mystères des grottes du Régulus », qui a intéressé 4,08 millions de téléspectateurs pour 24,9% de pda.


C’est devant TF1 avec les premières battles de la saison de « The Voice, la plus belle voix », qui ont captivé 2,67 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.

Audiences 2 mai 2026 : « Les mystères des grottes du Régulus » leader devant « The Voice »
Capture FTV


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Audiences 2 mai 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec une rediffusion de « 100% Logique », qui a été suivie par 2,50 millions de téléspectateurs pour 16,6%.

M6 n’est que 4ème avec l’épisode 6 de la saison 6 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,16 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.


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France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 930.000 téléspectateurs pour 5,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

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