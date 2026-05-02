The Voice : résumé et replay des premières battles (2 mai 2026)

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The Voice du samedi 2 mai 2026, résumé et replay – C’est parti pour la neuvième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Et cette saison, avant les battles, les talents ont passé la nouvelle étape des qualifications !











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Lara Fabian, Tayc, Florent Pagny et Amel Bent prennent place dans leurs fauteuils.

Première battle chez Lara Fabian. Sur les qualifications, Lara était avec Mosimann. Claes, Robin, Jérémy, Luka et Hugo se sont affrontés. Ils ont choisi de garder Claes et Hugo ! C’est donc eux qui s’affrontent sur la battle. Tayc, Amel et Florent auraient gardé Hugo. Et Lara décide finalement de continuer avec Hugo.

Seconde battle chez Florent Pagny, accompagné d’Anne Sila pour les qualifications. Opale, Chloé, Blue Jay et Lady O L’étrange s’affrontaient, ils ont finalement choisi Chloé et Lady O pour la battle ! Elles s’affrontent donc. Florent décider de continuer avec Chloé !



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Place à une battle chez Tayc, accompagné de Patrick Fiori pour les qualifications. Mike Drop, Camil, Tom Amosé, et Guiherme se sont affrontés. Ils ont choisi de garder Guilherme et Camil. Ces deux là font donc leur battle devant les coachs. Tayc décide de continuer avec Guilherme !

On continue avec Amel, accompagnée de Gaëtan Roussel pour les qualifications. Angelo, Samuela, He’hevai, et Alice s’affrontent. Ils choisissent d’envoyer He’hevai et Alice en battle. Amel décide de continuer avec Alice !

Place à une nouvelle battle chez Tayc. Constance, Mounir, Sol, Tessa B. et Coline Sicre s’affrontaient sur les qualifications. Ils choisissent de garder Mounir et Tessa B. Après leur battle de haut vol, Tayc leur propose un duo qui sera sur son album, qui sort le 15 mai ! Et Tayc décide de continuer avec Tessa B !

Nouvelle battle chez Florent Pagny : Yanis, Sam, Dylan, et Youenn s’affrontaient, ils décident de garder Sam et Dylan. Florent décide de poursuivre avec Sam !

Nouvelle battle dans l’équipe de Lara Fabian : Vladimir, Mikael, Loukas, et Daniele s’affrontaient sur les qualifications. Daniele et Vladmir sont choisis pour la battle ! Lara choisit de continuer avec Daniele.

Place à une nouvelle battle chez Amel Bent : Candyce, Ezzahr, Liz et Virginia se sont affrontés sur les qualifications. Ils envoient Virginia et Candyce en battle ! Amel choisit de continuer avec Virginia.

The Voice du 2 mai 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 2 mai 2026 pour l’épisode 9 !