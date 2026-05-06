Plus Belle La Vie du 6 mai 2026 : Louis aide Ariane, un terrible piège (résumé + extrait vidéo épisode 577 en avance)

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Plus belle la vie du 6 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 577 de PBLV – Ariane va remonter jusqu’à Louis dans son enquête cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais un terrible piège va se refermer sur elle et Stanislas…





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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 mai – résumé de l’épisode 577

Ariane tente de joindre Sofia et lui laisse un message pour s’expliquer. Elle confie ensuite à Djawad qu’elle traque Barreta depuis 4 ans : un voleur de voitures de luxe qui lui a déjà échappé et qui est responsable de la mort d’une femme enceinte, la fiancée de Stanislas. Malgré l’inquiétude de Djawad, elle refuse d’abandonner mais assure qu’elle se contentera d’aider ses collègues.

Ariane va ensuite voir Sofia pour apaiser les tensions : malgré les reproches sur son enquête et ses mensonges, Sofia accepte de lui laisser une chance.



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L’enquête avance enfin : en interrogeant le fils de l’ancien propriétaire de la voiture, Ariane et Stanislas remontent jusqu’à une voiture disparue. Grâce à Louis, ils apprennent qu’elle a été cachée dans un box il y a 18 ans. Sur place, ils retrouvent effectivement le véhicule sous une bâche et pensent avoir devancé Barreta. Mais la situation bascule lorsque le rideau du garage se referme brusquement sur eux, les piégeant à l’intérieur.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche et Luna reçoivent plusieurs cartons de vêtements neufs marqués d’un renard, sans explication. En appelant Mirta, elles découvrent que la résidence est aussi concernée. Au Mistral, Jules reste méfiant et pense que ce mystérieux donateur cache quelque chose.

De son côté, Idriss met Louisa mal à l’aise avec des questions personnelles, une scène surprise par Lucie, qui en parle ensuite à Noémie. L’adolescente est convaincue que Louisa a une relation avec Martin, Noémie pense qu’elle interprète mal.

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VIDÉO Plus belle la vie du 6 mai 2026 – extrait vidéo

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