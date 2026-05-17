« J’irai au bout de tes rêves » : lancement de la nouvelle émission ce dimanche sur France 2 (17 mai 2026)

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Ce dimanche après-midi à 15h15, France 2 lance un nouveau rendez-vous bouleversant et lumineux : « J’irai au bout de tes rêves ». Dans cette émission portée par Marine Barnérias et produite par Frédéric Lopez, un jeune décide de dire « merci » à un senior qui compte profondément dans sa vie en lui offrant une aventure exceptionnelle, imaginée dans le plus grand secret.











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Avec la complicité de Marine Barnérias, ils construisent ensemble un voyage rempli de surprises pour permettre à leur aîné de réaliser ses rêves les plus chers. Le senior ne sait rien. Le jeune, lui, sait presque tout. À chaque étape, cette expérience devient une véritable déclaration d’amour, faite d’émotions, de souvenirs et d’instants précieux partagés hors du temps.

À une époque où les liens entre générations semblent parfois se fragiliser, J’irai au bout de tes rêves choisit de célébrer une vieillesse libre, audacieuse et inspirante, en mettant en lumière des seniors qui osent encore rêver et se dépasser.

Pour ce premier numéro, Marine Barnérias embarque aux côtés de Maëlle, 23 ans, et de Jean-Paul, 80 ans.

Maëlle confie : « J’avais envie de lui dire merci. Cette aventure m’a appris à être plus positive. Aujourd’hui, je sais que notre histoire, notre famille, peuvent toucher et intéresser les autres. »



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Jean-Paul raconte quant à lui : « Cette expérience m’a appris à toujours croire que tout est possible. Même après une vie compliquée, on peut encore accomplir des choses qu’on ne se croyait pas capable de faire. »

Un programme touchant et profondément humain, qui rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.