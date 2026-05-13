13h15 le dimanche du 17 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 17 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « Dans la peau de Charles ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 17 mai 2026 : le sommaire

L’émission 13h15 le dimanche a choisi de rendre hommage à Charles Aznavour, immense figure de la chanson française disparue en 2018. À travers les propres mots du chanteur, le magazine retrace les grandes étapes de sa carrière exceptionnelle.

Début mai 2026, lors d’une visite d’État à Erevan, Emmanuel Macron a interprété La Bohème aux côtés du président arménien Vahagn Khatchatourian et du Premier ministre Nikol Pachinian. À cette occasion, 13h15 le dimanche revient sur le parcours de l’artiste à travers un choix narratif fort : raconter sa vie uniquement avec ses propres paroles.



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En 1960, à 36 ans, Charles Aznavour peine encore à imposer sa carrière. Mais un soir de décembre, sur la scène de l’Alhambra à Paris, tout peut changer. Pour séduire le public, il puise son inspiration dans son histoire personnelle : son enfance de petit Parisien d’origine arménienne pendant l’Occupation, ses débuts avec Pierre Roche, sa rencontre avec Édith Piaf, ses premières chansons d’amour, mais aussi les nombreuses critiques auxquelles il a dû faire face.

Le succès fulgurant de Je m’voyais déjà propulse Charles Aznavour au rang de star de la chanson française. Pourtant, de nouveaux défis apparaissent avec l’arrivée de la vague yéyé, très éloignée de son univers musical. Malgré sa réussite artistique et financière, les critiques persistent et prennent une nouvelle ampleur.