Les 12 coups de midi du 17 mai 2026 : Adrien déjà éliminé, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 17 mai 2026, Adrien éliminé – C’est la valse des Maîtres de Midi qui continue dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Adrien a déjà été éliminé, il est reparti avec 50 euros de gains en une petite victoire.











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Les 12 coups de midi du 17 mai, Corinne nouveau Maître de Midi

C’est Corinne qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui et elle a signé une première victoire à 300 euros. Elle a donc 150 euros dans sa cagnotte. Arrivera-t-elle à rester en place demain ou fera-t-elle comme tous les autres ces derniers temps ? A suivre lundi midi !

Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus. On a toujours 3 indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un cactus. Toujours difficile de dire qui se cache derrière ces indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+