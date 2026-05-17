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Vivement Dimanche du 17 mai 2026 : les invités de Michel Drucker – Après une longue absence, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h40 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







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Vivement Dimanche du 17 mai 2026 : les invités

Ce dimanche, « Vivement dimanche » propose un numéro inédit placé sous le signe de la convivialité, des rencontres et des souvenirs. Fidèle à l’esprit chaleureux de l’émission, Michel Drucker recevra en première partie plusieurs personnalités aux univers très différents pour partager leur actualité et leurs passions.

Autour du célèbre animateur, les téléspectateurs retrouveront notamment Philippe Etchebest, Patrick Fiori, Viktor Vincent, Heïdi Sevestre, Matthieu Tordeur ainsi que Emmanuel Chaunu. Entre confidences, anecdotes et échanges passionnants, cette première partie promet un moment riche en découvertes et en bonne humeur.



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En seconde partie, Vivement dimanche rendra un hommage émouvant à Jean-Pierre Coffe, figure incontournable du paysage audiovisuel français, disparu en 2016. Pour évoquer ses souvenirs, son franc-parler légendaire et son amour des bons produits, Michel Drucker accueillera plusieurs de ses proches et amis : Claude Sérillon, Philippe Geluck, Catherine Ceylac et Christophe Dolbeau.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV