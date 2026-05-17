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Grands Reportages du 17 mai 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 17 mai 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Vivement la retraite! » (inédit)

Chaque année en France, près de 800 000 personnes partent à la retraite. Après plus de 42 ans de travail, ce nouveau chapitre fait rêver autant qu’il inquiète : comment occuper son temps, garder une vie sociale ou se sentir encore utile ? Pendant un an, nous avons suivi les premiers pas de jeunes retraités, entre espoirs, joies et désillusions.

À Montpellier, Daniel, 62 ans, et sa femme Martine, 64 ans, quittent ensemble la grande distribution après 23 ans de vie commune rythmés par des horaires décalés. Réussiront-ils à s’adapter à cette nouvelle vie à deux ?



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À Marmande, Evelyne, 64 ans, responsable financière, redoute cette retraite qu’elle a déjà repoussée deux ans. Son mari Serge, maraîcher de 70 ans, semble incapable de lever le pied.

Laurence, 62 ans, ancienne directrice marketing, refuse même le mot “retraite”. Très engagée dans le bénévolat et jeune grand-mère, elle veut mener mille vies à la fois.

Enfin, en Vendée, Guy, 65 ans, ne peut plus assumer seul sa maison d’hôte. Il tente alors un pari audacieux : créer une colocation entre seniors.

Et à 14h50 : « Le business des souvenirs de vacances » (rediffusion)

Chaque année, les Français dépensent des milliards d’euros en souvenirs de vacances, avec un budget moyen d’environ 30 euros. Mais derrière ce marché lucratif, les arnaques sont nombreuses : faux produits locaux, objets importés vendus comme artisanaux ou encore contrefaçons.

Dans le sud-ouest, les agents de la répression des fraudes multiplient les contrôles sur les marchés et dans les boutiques touristiques, notamment sur les jouets pour enfants.

En Corse, les célèbres couteaux artisanaux attirent les touristes… mais beaucoup sont en réalité fabriqués en Chine puis revendus comme produits locaux. Un commerce légal, mais souvent trompeur pour les consommateurs.

À Paris, la vente à la sauvette de mini tours Eiffel et autres gadgets importés reste un casse-tête pour la police, qui organise régulièrement des opérations de saisie dans les quartiers touristiques. Même les souvenirs religieux n’échappent pas au phénomène. À Lourdes, Adrien Collange veut relancer le “Made in France” en fabriquant localement des médailles religieuses de qualité. Un pari ambitieux face à la concurrence des produits low cost importés.